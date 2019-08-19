"حفل مشرف ومشهد مبهر" في افتتاح المهرجان القومي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود عبدالناصر:

افتتحت وزيرة الثقافة، الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسط توافد من نجوم المسرح المصري ومبدعيه.

بدأ حفل الافتتاح داخل المسرح بالسلام الوطني، ثم فتح الستار ليظهر ضيوف شرف الدورة الثانية عشر للمهرجان، وهم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، المخرج الكبير جلال الشرقاوي، الفنان التشكيلي جمال العزبي، النجم محمود حميدة، النجم عزت العلايلي.

كما ظهر النجم سمير صبري، والمخرج الكبير سمير سيف، والنجم محيي إسماعيل، والنجمة سهير المرشدي، والمخرج المسرحي سيد فجل، الشاعر شوقي حجاب، الناقدة هدى وصفي.

بعدها قدم المخرج مناضل عنتر فقرة فنية بعنوان "الاستثنائي" بمشاركة 10 راقصين ثم صعدت الإعلامية جاسمين طه زكي، مقدمة الحفل، على المسرح لتقديم حفل الافتتاح، وقدمت مدير المهرجان الفنان إسماعيل مختار لإلقاء كلمته التي قال فيها إن حشد المبدعين والمهتمين بالحركة المسرحية هو جهد تحرص عليه وزارة الثقافة، لتأصيل ملامح المسرح المصري.

Advertisements

وتابع: "هذه الدورة تحمل اسم الفنان الكبير كرم مطاوع، الذي لم يكن فنانًا عاديًا لكنه متعدد المواهب، وفنانًا جليلًا فتحية لكرم مطاوع الباقي، وأيقونة التغيير والباحث عن الحقيقة".

بعدها صعد الفنان أحمد عبدالعزيز رئيس المهرجان، لإلقاء كلمته على خشبة المسرح التي قال فيها: "في ذهني قائمة طويلة من الأسماء التي أتوجه لها بالشكر بدء من وزيرة الثقافة الفنانة إيناس عبدالدايم، مرورًا بالدكتور مجدي صابر، وتشمل القائمة أسماء كثيرة تنتهي بعم فتحي الذي فتح الستار معلنًا بدء الحفل".

وأضاف: "أنا أفرح كثيرًا لافتتاح مدينة جديدة، وأناشد كل المسؤولين عن هذه المدن إنشاء مسرح أو مسرحين فأنا مؤمن تمامًا أن المسرح لابد أن يقوم بدوره في المجتمع".

بعدها قال الفنان أحمد عبدالعزيز، إن تكريم النحم الراحل فاروق الفيشاوي، كان من المقرر له أن يكون على منصة التكريم، لكنها إرادة الله، وتسلم الجائزة نجله "عمر" وبعدها ظهر المكرمون على خشبة المسرح، ابتداء بالنجم الكبير يوسف شعبان، الذي وجه كلمة شكر لوزيرة الثقافة والفنان أحمد عبدالعزيز، لمجهوداتهم في إنجاح هذه الدورة وبعدها تم تكريم الكاتب يسري الجندي، ثم تكريم الفنان عاصم البدوي، ثم الكاتب السيد حافظ، ثم مهندس الديكور عبد ربه عبد ربه، ثم النجمة هالة فاخر، ثم الفنان لطفي لبيب، ثم المطرب علي الحجار، ثم المخرج محسن حلمي ثم النجمة سوسن بدر، ثم النجم توفيق عبدالحميد.