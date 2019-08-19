زوجة المطرب محمد رشاد تعلن حملها بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت المذيعة مي حلمي، زوجة المطرب محمد رشاد، عن حملها، ونشرت فيديو عبر حسابها في "انستجرام"، قالت فيه: "وأنتوا إن شاء الله عاوزين ولد ولا بنت يلا بالمرة".

وتزوج رشاد ومي يوم 23 مارس 2019، وأقيم حفل الزفاف في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.