فن ومشاهير

زوجة المطرب محمد رشاد تعلن حملها بهذه الطريقة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت المذيعة مي حلمي، زوجة المطرب محمد رشاد، عن حملها، ونشرت فيديو عبر حسابها في "انستجرام"، قالت فيه: "وأنتوا إن شاء الله عاوزين ولد ولا بنت يلا بالمرة".

وتزوج رشاد ومي يوم 23 مارس 2019، وأقيم حفل الزفاف في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زوجة المطرب محمد رشاد تعلن حملها بهذه الطريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا