تراند اليوم : رانيا يوسف تفاجيء جمهورها بصورة غير متوقعة .. وتصدمه بالكشف عن مرضها...

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة مفاجئة عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" مما أثار حيرة الجماهير.

وتضمنت الصورة كلمة مكتوبة بخط معين وهي : "هونّها يا الله".

وأضافت: " "عندما نقع في المرض يكون قطار الطبيعة قد خرج عن سكته، بسبب

فقدان توازن جسدي أو روحي، والطريق التي تقود إلى الصحة، هي طريق الإعتدال،

والروح السليمة في الجسم السليم ، الأيام الأخيرة معرفتش استمتع بأجازة

العيد وده بسبب أزمة صحية مريت بيها ، ولأزم ارجع الشغل قريب " .

ولم تكشف "رانيا" حتى الآن طبيعة هذا المرض ، وما إذا كان عضويا أو نفسيا وبخاصة أنها تحدثت عما أسمته "فقدان توازن روحي".

وتستعد رانيا يوسف لتصوير دورها في أحد المسلسلات الجديدة التي من المقرر عرضها خارج السباق الرمضاني .

