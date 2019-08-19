فن ومشاهير

تراند اليوم : رانيا يوسف تفاجيء جمهورها بصورة غير متوقعة .. وتصدمه بالكشف عن مرضها...

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نشرت الفنانة صورة مفاجئة عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" مما أثار حيرة الجماهير.

وتضمنت الصورة كلمة مكتوبة بخط معين وهي : "هونّها يا الله".

وأضافت: " "عندما نقع في المرض يكون قطار الطبيعة قد خرج عن سكته، بسبب
فقدان توازن جسدي أو روحي، والطريق التي تقود إلى الصحة، هي طريق الإعتدال،
والروح السليمة في الجسم السليم ، الأيام الأخيرة معرفتش استمتع بأجازة
العيد وده بسبب أزمة صحية مريت بيها ، ولأزم ارجع الشغل قريب " .

ولم تكشف "رانيا" حتى الآن طبيعة هذا المرض ، وما إذا كان عضويا أو نفسيا وبخاصة أنها تحدثت عما أسمته "فقدان توازن روحي".

وتستعد رانيا يوسف لتصوير دورها في أحد المسلسلات الجديدة التي من المقرر عرضها خارج السباق الرمضاني .

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