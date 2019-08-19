شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يحيى حفلا غنائيا السبت ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب أحمد جمال حفلا غنائيا يوم السبت المقبل، ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، والذى يقام فى الفترة من 18 أغسطس حتى 1 سبتمبر، تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان.

ومن المقرر أن يقدم أحمد خلال الحفل أغانى من ألبومه الجديد والتى يتم طرحها فى الفترة المقبلة، ويتضمن الألبوم من 10 إلى 12 أغنية، حيث يتعاون مع عدد كبير من الملحنين والشعراء.

ومن الشعراء المشاركين فى الألبوم نور الدين محمد، وأحمد سرور، ومن الملحنين أحمد العتبانى والموزعين أحمد إبراهيم، ومحمد العشي، ومحمد شفيق، كما سيضع أحمد جمال اللمسات النهائية على الألبوم خلال الفترة المقبلة لطباعة الماستر.