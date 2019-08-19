عبدالله بوشهري ينشر فيديو لابنته بالبكيني!

كتب امير فتحي في الاثنين 19 أغسطس 2019 05:48 صباحاً - نشر الفنان الكويتي عبدالله بوشهري فيديو لابنته داليا وهي ترتدي البكيني وذلك عبر احد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تعرض عبدالله بوشهري للانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشره هذا الفيديو لابنته بالبكيني جتى وان كانت طفلة. يذكر ان عبدالله بوشهري أعلن عن زواجه في اغسطس 2015 وفي 19 أكتوبر 2016 رزق بإبنته الأولى التي اطلق عليه اسم داليا.

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