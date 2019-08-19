كتب امير فتحي في الاثنين 19 أغسطس 2019 05:48 صباحاً - أعلنت المذيعة المصرية مي حلمي، زوجة المطرب محمد رشاد، عن حملها وذلك عبر فيديو قصير نشرتها عبر حسابها على انستغرام. وظهرت مي حلمي في الفيديو وهي تحمل هاتفها وتصور بطنها وكتبت قائلة: “وأنتوا إن شاء الله عاوزين ولد ولا بنت يلا بالمرة”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مي حلمي تعلن عن حملها وتسأل: “عاوزين ولد ولا بنت؟” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.