شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتعاون براد بيت مع سنوب دوج في عمل موسيقي ضخم؟ أعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى موقع " جوسيب كوب " تماما التقارير التي ترددت عن تعاون النجم العالمي براد بيت مع المغني الشهير سنوب دوج في مشروع موسيقي ضخم و ذلك بعد التواصل مع المتحدث باسم براد بيت .

بدأت الشائعة بنشر موقع " NW " تقرير يؤكد أن براد بيت أخبر سنوب دوج بأنه يعزف كثيرا علي الجيتار فدعاه سنوب لأستوديو التسجيل الخاص به، ولأنهما أصدقاء لسنوات فيحرص سنوب على تأليف الموسيقى من أجل براد بيت ".

وما دعم نشر الشائعة هو أن سنوب دوج نشرعلي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير" إنستجرام " صورة بصحبة براد بيت وعلق عليها فكتب: " رجل عظيم صديق رائع في عمل مميز بفيلم Once upon a time in Hollywood " و هو الأمر الذي جعل الجدل موجود بالفعل وفرصة كبيرة لنشر الشائعة .