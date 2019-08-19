شكرا لقرائتكم خبر عن ساموزين يعلن عن موعد طرح اغنيته الجديدة "ورد البستان" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب ساموزين عن موعد طرح أغنيته الجديد "ورد البستان"، يوم الأربعاء المقبل على إحدى التطبيقات الغنائية، ونشر البرومو الخاص بالأغنية عبر موقع الفيديو والصور، على "انستجرام" للتنويه عن قرب موعد طرح الأغنية.
يشار إلى أن ساموزين طرح مؤخرا أغنيته المصورة "حب حب" من كلمات قصي باسل وألحان معتز أمين وتوزيع أسامه عبد الهادي.
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