أحلام تقطع غناءها وتصر على هذا الأمر في حفل السعودية.. فيديو كشف ما حدث

أشعلت الفنانة الإماراتية أحلام حفلها في السعودية الذي أقيم ضمن فعاليات موسم السودة، بموقفها النبيل الذي اتخذته مع اعتلائها مسرح طلال مداح بقرية المفتاحة في أبها.

أحلام أوقفت غناءها في حفل السعودية وطلبت من الحضور، أن يقفوا جميعاً دقيقة على روح الفنان الراحل طلال مداح، قائلة عنه: ” هو استاذنا ويستحق منا هذا التكريم بالوقوف له”، ثم غنت له أغنية بعنوان “قولوا للغالي قولوله”.

وحقق حفل أحلام نجاحاً كبيراً حيث قدمت أجمل أغانيها، منها أغنية “تدري ليش أزعل عليك” و”الله احتاجك أنا” و”تغير الوقت” و”راضي بحبك”، برفقة فرقة موسيقية تضم أكثر من 100 عازفاً بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد.