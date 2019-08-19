شاهد.. نجوم الفن الشعبي يهنئون جمهورهم بفوز منتخب كرة اليد بكأس العالم

هنأ نجوم الفن الشعبي جمهورهم على طريقتهم الخاصة، بفوز المنتخب المصري للناشئين لكرة اليد بكأس العالم، وذلك بعد تغلبه على نظيره الألمانى فى المباراة النهائية بنتيجة 32- 28، فى البطولة التى أقيمت على أراضى مقدونيا.
واحتفل الفنان مصطفى حجاج مع جمهوره، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "ألف مبروك لمصر فوز منتخبنا الوطني لكرة اليد ببطولة كأس العالم للناشئين... ألف مبروك لرجالة مصر".
ونشر الفنان سعد الصغير صورة لفريق المنتخب المصري، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "مليون مبروك لمنتخب مصر للناشئين لكرة اليد .. بتحقيق النصر والحصول علي بطولة كأس العالم
وأعرب الفنان حكيم عن سعادته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، كاتباً: "كنتوا رجاله وشرفتونا يا ابطال
يارب ديماً مصر فى انتصارات ونجاحات".
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