رانيا يوسف تكشف عن تعرضها لوعكة صحية!

كتب امير فتحي في الاثنين 19 أغسطس 2019 03:51 صباحاً - نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة تحتوى على عبارة ” هونها يالله ” من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت رانيا يوسف قائلة: “عندما نقع في المرض يكون قطار الطبيعة قد خرج عن سكته، بسبب فقدان توازن جسدي أو روحي، والطريق التي تقود إلى الصحة، هي طريق الإعتدال، والروح السليمة في الجسم السليم ، الأيام الأخيرة معرفتش استمتع بأجازة العيد وده بسبب أزمة صحية مريت بيها ، ولأزم ارجع الشغل قريب ” .

غير ان اللافت كان قيام رانيا يوسف بحذف هذه التدوينة من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات قليلة على نشرها.

وتستعد الفنانة رانيا يوسف للبدء في تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “الآنسة فرح”، والمقرر أن يتم عرضه خارج الماراثون الرمضانى 2020.