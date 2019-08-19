بدرية طلبة ترد على تشبيهها بالفنانة شادية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة المصرية بدرية طلبة، على مقارنتها بالفنانة شادية، بعد دورها في مسرحية “ريا وسكينة تاني”، والتي تقدم عروضها بالإسكندرية.

وقالت بدرية، في تصريحاتها لبرنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “لا يوجد، لن نقارن نفسنا بعمالقة، نتمنى أن نكون ظفر بالنسبة لهم ولكن استحالة طبعًا، ونتمنى ننال حظهم في النجاح”.

مسرحية “ريا وسكينة تاني”، بطولة بدرية طلبة، انتصار، ومن تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح، وبدأ عرض المسرحية ثاني أيام عيد الأضحى على مسرح تياتروا النيل بالإسكندرية، وهي من إنتاج شركة “هاي موكا”.

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وتتناول المسرحية الشق الآخر من قصة “ريا وسكينة” بشكل كوميدي هادف، واستدراجهم للإنجليز وقتلهم وأخذ أسلحتهم، و لم يناقش براءتهم بشكل كلي خاصة أنهم في كلا الحالتين مجرمون.

وتعتبر مسرحية “ريا وسكينة”، التي قدمتها الفنانة الراحلة شادية والفنانة سهير البابلي، والفنان عبدالمنعم مدبولي، من أنجح المسرحيات التي تم تقديمها لشخصية ريا وسكينة.

يذكر أن بدرية طلبة، قدمت مؤخرًا تجربة جديدة على المسرح الخليجي للمرة الأولى، لتكون بذلك أول فنانة مصرية تقف على المسرح السعودي وسط مجموعة من الشباب الرجال.