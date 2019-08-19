كيلى جينر تواصل الاحتفال بعيد ميلادها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تحولت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر إلى محط نظر الكثير من وسائل الأعلام الفنية وذلك بمجرد انها بدأت بالاحفتال بعيد ميلادها الـ 22 على متن يخت فاخر سعره 250 مليون دولار .

النجمة العالمية نشرت صورة جديدة علي صفحتها بـ ” إنستجرام ” و هي ترتدي ملابس ذات تصميم مثير متداخلة الالوان خطفت أنظار الكثيرين من مرتادي صفحتها التي تضم اكثر من 144 مليون شخص، حيث ارتدت كيلي جينر جيبة من تصميم دار أزياء ” Versace ” ووصل سعرها إلى 1120 جنية استرلينى.

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ودائما ما تختار نجمة تليفزيون الواقع كيلي جينر ملابسها بشكل يخطف الأنظار، وكان من أكثر المرات التي لاقت إطلالة جينر الكثير من الجدل من قبل المعنيين بالأزياء والموضة هي التي ظهرت بها مؤخرًا على متن يخت فاخر في بورتوفينو بفستان قصير ذو أكمام منتفخة واعتبره البعض بالتصميم ” الغريب”.

لم يعلم الكثير من محبي وعشاقي كيلي جينر أن فستانها الذي أثار الكثير من الجدل هو من تصميم دار أزياء “TLZ L’Femme” ووصل سعره لـ 144 جنيها إسترلينيًا.

وعلى جنب أخر، لم يكن عيد ميلاد نجمة برامج الواقع الأمريكية كيلي جينر البالغة من العمر 22 عاما الأخير، عاديًا بكل ما فيه، من طريقة احتفالها وحتى الهدايا التي تلقتها، ومنها تلك الهدية غير المتوقعة من صديقها ووالد طفلتها المغني الأمريكي ترافيس سكوت.