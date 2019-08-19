جان يامان محاصر من المعجبات في إيطاليا.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يقضي النجم التركي جان يامان، بطل مسلسل “الطائر المبكر”، عطلته الصيفية في إيطاليا، بعد انتهاء عرض الموسم الثاني من المسلسل والنجاح الكبير الذي حققته الحلقة الأخيرة منه.

وبسبب تجمهر المعجبات حول الفندق الذي يقيم فيه جان يامان تم منعه من الخروج من الفندق بسبب عدد المعجبات الذين انتظروا خروجه.

والتقى جان يامان، قبل وقت سابق بعدد كبير منهن والتقط العديد من الصور التذكارية معهن، منذ وصوله لإيطاليا.

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وكانت تقارير صحفية تركية، قد كشفت عن وجود علاقة بين جان يامان وديميت أوزديمير بطلة المسلسل، طوال عرض حلقات العمل وسفرهما معًا لقضاء عطلة صيفية ونشرت العديد من الصور التي تواجد يها النجمان بنفس الأماكن دون الظهور سويًا وذلك بسبب نفيهما وجود علاقة بينهما.

مسلسل “الطائر المبكر”، تدور قصته حول علاقة حب رومانسية تجمع بين صاحب شركة إعلانات كبرى، وموظفة لديه ولعبت الصدفة دورًا أساسيًا في بداية قصة حبهما، كما تمر بالعديد من الأزمات، وحققت الحلقات الأخيرة من العمل نسبة نجاح كبيرة بعد تراجع نسب مشاهدته في الأسابيع التي تسبقها.