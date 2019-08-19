مادونا تحتفل بعيد ميلادها بزي عسكري.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفلت ملكة البوب والنجمة الأمريكية مادونا بعيد ميلادها الـ61 يوم الجمعة 16 أغسطس، وعلى الرغم من عمرها إلا أنها لا تزال تتمتع بأسلوبها الفريد الذي لا يخلو من الجرأة والجاذبية.

وشاركت مادونا، متابعيها بيومها الخاص بأكثر من منشور على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وكان أبرزها إطلالة عيد ميلادها، حيث اعتمدت إطلالة عسكرية على طريقتها الخاصة كما عودتنا.

ومن جانبها كشفت جريدة الديلي ميل البريطانية، عن مجموعة من الصور لملكة البوب بإطلالتها العسكرية المزينة بالشارات والميداليات والتي أضفت إليها لمستها الخاصة وزادتها جاذبية بتنورة قصيرة للغاية وجوارب شبكية، بينما اعتمدت تموجات كلاسيكية وأكملت إطلالتها بأحمر شفاه جريء ونظارات مميزة مستوحاة من فيلم “ماتريكس” الشهير.

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وتحظى مادونا بشعبية كبيرة ومحبة الكثيرين؛ من معجبيها إلى فريقها، ووسط انشغالها في الاستعدادات لأحدث جولاتها والتي ستبدأ هذا الخريف، لم ينس الفريق نجمته المفضلة واحتفل بها.

ويظهر فيديو حماسة أفراد الفريق وكيف فاجأوا نجمتهم بالكثير من كعكات عيد الميلاد والدونتس، بينما كانوا يحملون بالونات تحمل اسم “مدام اكس” وسط تهليل ورقص الفريق. وقالت مادونا: “إنها بداية 3 ليال رائعة من الاحتفال، كل شيء يبدأ بالكعك”.