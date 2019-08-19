شرادا كابور تفكر في اعتزال السينما مؤقتاً.. والسبب صادم

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تعتبر ممثلة بوليوود شرادا كابور واحدة من الممثلات اللواتي نجحن في نحت أسمائهن في Bollywood مع عملها الجاد حيث قدمت العديد من الأفلام ، في وقت قصير، مما أصابها بحالة شديدة من الإرهاق.

وفي ظل تربعها على قمة الفن، كشفت شرادا كابور Shraddha Kapoor عن صدمة وجهتها الى جمهورها، وهي التفكير في اعتزال العمل السينمائي بشكل مؤقت و ابتعادها لفترة.

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ذلك التفكير في الاعتزال المفاجئ لم يأت بالصدفة مثلما ذكر موقع english.newstracklive، حيث أكد أن شرادا في الوقت الحالي قد تدخل في حالة كانت تقربها من الاعتزال، بسبب العمل المستمر والارهاث التي تمتد لأشهر بدون توقف.

شرادا حاليا جزء من ثلاثة مشاريع رئيسية، تعمل الممثلة على ثلاثة أفلام هم Saho و Chinchore و Street Dancer، وقد أكدت في لقاء نشره الموقع ذاته، أنها تشعر بالتعب الشديد.

وقالت: “كان هذا العام مرهقًا جسديًا بالنسبة لي ، وقد قدمت هذا العام ثلاثة أفلام متتالية وسيصدر Street Dancer العام المقبل. وفي السياق ذاته، من المتوقع أن يصدر Saho في 30 أغسطس، أما فيلمها Chinchore في السادس من سبتمبر. وتقول “إن الترويج ل Saho قد بدأ الآن وأنا سعيدة للغاية وهذا شيء رائع أن Saho هو أول فيلم متعدد اللغات”.