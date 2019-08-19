شاهد بيرين سآت تحمل دمية وتبكي بحرقة.. ما القصة؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة التركية بيرين سآت محبيها ومتابعيها بنشر صورة جديدة لها، ظهرت فيها تحمل دمية، وتبكي بشكل مؤثر.

بيرين أوضحت أن الدمية كانت هدية من صديقها المخرج الراحل ايكوت جومارت، الذي توفى يونيو الماضي، ويبدو أن النجمة التركية كانت ترتبط بالراحل بصداقة وطيدة، حيث كان لافتاً انهيارها في جنازته، كما أنها لم تتجاوز أزمة رحيله حتى الآن.

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من ناحية أخرى، تستعد بيرين لتصوير الموسم الثاني من مسلسلها الجديد «الهدية»، والذي تتعاون فيه مع شبكة Netflix، وتشارك فس بطولته أمام محمد جونسور الشهير بـ«الأمير مصطفى»، ميليسا شينولسون، وميتين آكدولجير، وغيرهم.

يُذكر أن بيرين احتفلت مؤخراً بمرور 15 عاماً على انطلاق مسيرتها الفنية، حيث اختارت صور لأهم الشخصيات التي جسدتها في مسلسلاتها وأفلامها، وشاركتها مع محبيها، معلقة عليها: «المرأة التي جعلتني أكثر انسانية»، حيث لاقت الصورة تفاعلاً قوياً بين متابعيها سواء من الفانز أو حتى أصدقائها من النجوم، وذلك بتعليقات تمنوا لهم فيها مزيد من النجاح والتوفيق.