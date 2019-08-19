سعد الصغير يتألق فى حفل وايت بيتش بمارينا 5.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا المطرب الشعبى سعد الصغير حفلا بشاطئ وايت بيتش بمارينا 5 بحضور نخبة كبيرة من رواد الشاطئ.

وقام بتنظيم الحفل كلا من إيهاب وهاني إلياس، وقدم سعد مجموعة كبيرة من أغانيه الشهيره منها: “العنب، متفرحوش فيا كده”، كما قدم عدد من الأغاني القديمة منها: “عم يا صاحب الجمال”، وسط حضور كبير.

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واستمر الحفل حتى غروب الشمس، فى جو من السعادة والبهجة، وسط تفاعل كبير من الحضور بالرقص والغناء وترديد كلمات الأغاني معه.

وكان الفنان المصري سعد الصغير قد طرح مؤخرا أغنية “اعمل كده كده” على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبدالمنعم، وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسي، ومن إخراج كامبا، وحقق الفيديو كليب نسب مشاهدة عالية.

ومن ناحية أخرى يتعاون سعد مع الموزع الموسيقي أشرف البرنس فى أغنية “سينجل” لم يستقر على اسمها حتى الآن، وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم.