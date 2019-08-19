كارول سماحة تتألق في أول حفل غنائي لها في مهرجان إهمج.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان إهمج السياحية والمقامة فعالياته في لبنان مساء أمس الجمعة للمرة الأولى لها.

وقدمت عددًا من أغانيها القديمة والحديثة وغنت باللهجة الإسبانية والفرنسية، وسط تفاعل كبير من الجمهور معها خلال الحفل.

وتألقت كارول سماحة خلال الحفل، بفستان رمادي بشق مفتوح لأعلى الساق، واختارت تسريحة شعر منسدلة على كتفيها.

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وعبرت كارول، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه الحفل، بتغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، قالت فيها: “لا توجد كلمات قادرة على وصف ما حدث في مهرجان إهمج بالأمس.. مزيج من المشاعر المختلطة اندلعت.. عليك أن تعيش الأمر لتعرف بالضبط ما أقوله.. شكرا لكم”.

وكانت كارول سماحة، قد بدأت حفلها بإهمج بموال “إهمج من جنة الفردوس” وبعدها أطلّت على الجمهور بأغنية “اشتقنا كتير يا حبايب” لـ زكي ناصيف، و”انسى همومك”، وتبعتها بعدد من اشهر أغانيها.

الفنانة اللبنانية أحيت حفلًا أخر في زحل قبل حفلها بإهمج، وحقق الحفلين نجاحًا وحضورًا جماهيريًا كبيرًا.