نوال الكويتية تحيي حفل غنائي كبير في لندن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أحيت الفنانة نوال الكويتية حفل غنائي كبير في لندن على مسرح الهيلتون بارك لين، وسط حضور جماهيري كبير.

نوال أطلت في الحفل بفستان أحمر طويل فضفاض له أكمام طويلة، وتركت شعرها الأسود القصير منسدلا مع تمويجة بسيطة وتزينت بمكياج قوي.

الفنانة الكويتية أشعلت الحفل بمجموعة كبيرة من أجمل أغانيها، والتي تفاعل معها الحضور بالتصفيق وترديد كلماتها معها.

Advertisements

نوال شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: ” جمهوري الحلو حبايبي استمتعت بحضوركم أمس وتفاعلكم .. عسى الله لايحرمني منكم”.

الفنانة الكويتية أعلنت عن استعدادها لإحياء حفل غنائي ىخر قريبا ضمن فعاليات موسم “السودة”، حيث قالت: “أشوفكم قريب في حفل سودة عسير تاريخ ٣٠ أغسطس .. أحبكم وايد”.

وكانت نوال الكويتية و المٌلقبة بـ ” قيثارة الخليج ” بدأت مسيرتها الفنية عام 1984 و قدمت عدد من الاعمال الغنائية الناجحة ، ومن أبرزها :” مثل النسيم ” و ” أكو مثلك ” و” انا زعلت ” و” قد ما حبيت” و” عيون الناس ” وغيرهم .