زوج دنيا سمير غانم يكشف طريقة حلهما لخلافاتهما الزوجية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، طريقة حلهما للخلافات الزوجية التي تواجههما.

رامي قال، خلال استضافته في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” على قناة cbc، إنهما كزوجين يفضلان الكتمان حين تواجههما أي مشكلة.

وأضاف أنه إذا أرادت دنيا “الفضفضة” فإنها تفعل ذلك مع ‏والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، مؤكدا أنها تقف بجانب الحق حتى لو كان معه وليس مع ابنتها.‏

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وأكد أنه يستمع لتوجيهات دلال عبد العزيز حين يخطئ في أمر ما، لأنه لا يعتبرها حماته ولكن أمه الثانية، وأضاف مازحًا أن الأفلام التي ناقشت علاقة الحماة بالزوج مثل فيلم “حماتي قنبلة ذرية”، هي ‏أفلام خيالية بالنسبة له.‏

وكشف أنه في حال وصل الخلاف إلى الفنان سمير غانم، فإنه وعلى الرغم من حبه الشديد لابنته ‏لكنه يعالج المشكلة بطريقة كوميدية وتنهي الأزمة في دقائق.‏

ودنيا سمير غانم تزوجت من رامي رضوان في عام 2013، في حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، وذلك بعد قصة حب بينهما، ورزقا بانتهما الوحيدة واطلقا عليها اسم «كايلا»، وظهرت معها في أكثر من مناسبة، بينما تحرص على إخفاء وجهها.

ورامي رضوان مذيع مصري عمل في أكثر من نافذة، ويقدم حاليا برنامج «8 الصبح»، مع عدد من المذيعين، على قناة dmc.