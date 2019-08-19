نسرين طافش تتخلى عن الـ«راستا» بـ«لوك» جديد وتطير لشرم الشيخ.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد أقل من شهر على تسريحة الـ«راستا» التي اعتمدتها نسرين طافش حديثاً، قررت الفنانة السورية تغيير شكلها والحصول على «لوك» جديد.

نسرين شاركت محبيها بمقطع فيديو من داخل إحد صالونات تصفيف الشعر، وشرحت تفاصيل طلّتها الجديد بتعليق كتبت فيه: «بما انو لسا الصيف مكمل و حبيتو الأشقر عليي قررنا نعمل هايلايت بخصل توصيل أومبريه اشقر متدرج بدون صبغة و ميش يتلفولي شعري .. كتيييييير حبيت».

فانز نسرين أعربوا عن اعجابهم بالـ«لوك» الجديد مؤكدين أنه أكثر جاذبية عليها، وناسبها أكثر من تسريحة الـ«راستا».

من ناحية أخرى، طارت نسرين طافش إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث تمضى هناك أجازتها الصيفية، وذلك بعد أيام قضتها في الساحل الشمالي برفقة شقيقتها وابنتيها.

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يُذكر أن نسرين طافش شاركت في الموسم الرمضاني المنتهي حديثاً بمسلسل «مقامات العشق» عن فكر الشيخ الأكبر المتصوف محي الدين ابن عربي، والعمل كتبه الدكتور محمد البطوش، ومن اخراج أحمد إبراهيم أحمد، وتشارك نسرين في بطولته أمام يوسف الخال، مصطفى الخاني، لجين أسماعيل، قمر خلف، والفنانة القديرة نادين خوري، وغيرهم.

على الجانب الغنائي، طرحت نسرين طافش أغنية جديدة باللهجة الجزائرية بعنوان «نجمة قطبية»، من ألبومها الجديد «الحلوة»، وقد حرصت الفنانة على كتابة اهداء للأغنية، جاء فيه: «إهداء للحبيبة الجزائر .. و للفنان القدير رابح درياسة تقديرا للفن الجزائري و الفنانين الجزائريين .. سيبقى فنهم خالد .. و لامي الغالية ابنة وهران الباهية».