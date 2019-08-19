محمود الليثي يتألق فى حفل كامل العدد فى حفل EROS بالساحل الشمالي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا نجم الأغنية الشعبية محمود الليثي حفل كامل العدد فى EROS بالساحل الشمالي بحضور عدد كبير من نجوم المجتمع ورجال الأعمال وسيدات المجتمع.

وقام بتنظيم الحفل كلا من رجال الأعمال إيهاب وهاني إلياس، وقدم محمود الليثي عدد كبير من أجمل أغانيه الشعبية المميزة منها “بونبوناية”، “عم يا صياد”، “اذا كان قلبك كبير”، وغيرها ممن تفاعل معها رواد المكان.

Advertisements

ثم أشعل الفنان المصري الحفل بأغنية جديدة وهي “عم يا جمال”، والتي طرحها في فيلم “أنت حبيبي وبس”، الذي عرض في موسم عيد الأضحى، وذلك وسط حضور كبير من الشباب الذين تفاعلوا بالرقص والتصفيق وترديد كلمات الأغاني معه.

وفيلم «أنت حبيبى وبس»، بطولة محمود الليثى والمطربة بوسي ومحمد ثروت وهالة فاخر وصافينار ومحمد محمود ومحمد حلاوة، وهو من إخراج أحمد البدرى، وإنتاج أحمد السبكي، الذى تعامل معه الليثى فى أغلب أعماله الفنية والسينمائية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ، حيث يضطر الفنان المشهور (زيكو) للزواج من بوسي، بعد أن اشترط جدهما في وصيته زواجهما للحصول على الميراث والذي يبلغ خمسة مليون جنيه، ومع تطور الأحداث يتحول ارتباطهما إلى حب حقيقي.