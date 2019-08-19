تعليق حنان مطاوع على إهداء دورة مهرجان القومي للمسرح لروح والدها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية حنان مطاوع، عن سعادتها الكبيرة، لإهداء الدورة الثانية عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري لروح والدها الفنان الراحل كرم مطاوع.

وقالت حنان مطاوع، في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “الدورة دي باسم بابا الله يرحمه ودي من أجمل الحاجات اللي حصلت السنه دي، اشكر من كل قلبي د.ايناس عبد الدايم والفنان الاستاذ أحمد عبد العزيز والمهرجان القومي للمسرح المصري، الله يرحم بابا حبيبي وكل أمواتنا”.

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الدورة الثانية عشر، من المهرجان القومي للمسرح، انطلقت أنس السبت من على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

يذكر أن الفنان كرم مطاوع، توفي في يوم الإثنين 9 ديسمبر عام 1996 عن عمر يناهز 63 عاماً بعد صراعٍ مريرٍ جداً مع سرطان خبيث بالكبد انتشر بشكلٍ مفاجئ للغاية في كل أنحاء جسده، وقدم خلال حياته الفنية العديد من الأعمال التي تعد من علامات السينما المسرحية وكذلك المسرح ومن أهم أعماله فيه: “يا بهية وخبريني”، من تأليف نجيب سرور، ومسرحية “وطني عكا”، وهي من تأليف عبدالرحمن الشرقاوي، و”ليلة مصرح جيفارا”، ومسرحية “ثأر الله”، وهي ممنوعة من العرض.