أنغام "كايرو ستبس" تفتتح مهرجان القلعة في مصر

انطلقت الأحد الدورة الـ28 من مهرجان القلعة، والذي تقام حفلاته في ساحة قلعة صلاح الدين وسط القاهرة.

وحضر المناسبة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، فضلاً عن الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية.

وشهِد المناسبة أيضاً الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وعدد من المبدعين والفنانين.

ويستمر المهرجان مدة أسبوعين، إذ يشمل برنامجه 40 حفلاً غنائياً.

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بدأ الافتتاح بتكريم شخصيات فنية وثقافية تتويجاً لعطائها الفني الكبير، حيث ضمّت قائمة التكريمات أسماء بارزة مثل الفنان محمد الحلو، ونادية مصطفى، وجيهان مرسي مدير مهرجان الموسيقى العربية، والباليرينا سحر حلمي، إلى جانب محمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية، وعبدالحكيم تقي الدين المدير الإداري لفرقة باليه أوبرا القاهرة، مع عازف "الفيولينة" ياسر الصيرفي، وعبده أبو المجد أحد مؤسسي المهرجان.

وبعد تكريم المبدعيين صعدت فرقة "كايرو ستبس" على الركح وقدّمت حفلاً متميزاً ومجموعة من أعمالها التي تمزج بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز، وقد تفاعل معها الجمهور، إذ تعدّ هذه المشاركة الرابعة للفرقة ضمن المهرجان.

كما شارك أيضاً فى أولى ليالي "القلعة" المطرب علي الهلباوي والشيخ إيهاب يونس.





وتتواصل فعاليات الحدث حتى الأول من شهر سبتمبر/أيلول 2019 ،ويشهد مشاركة كبار نجوم الطرب على غرار هاني شاكر، ومحمد الحلو، وعلي الحجار، ومدحت صالح، إضافةً إلى مجد القاسم، وهشام عباس، والموسيقار عمر خيرت.