نانسي عجرم متحمسة للغناء في صلالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - روجّت الفنانة اللبنانية ناسي عجرم، عبر حسابها على "أنسقرام"، لحفلها المقرّر إقامته الأربعاء 21 أغسطس/آب، في سلطنة عمان. وكتبت تعليقاً مفاده: "متحمسة للقاء جمهوري العزيز بسلطنة عمان ضمن مهرجان صلالة السياحي يوم ٢١ اغسطس". ويُقَام الحفل على مسرح "المروج"، وسيتولى تليفزيون عمان نقله مباشرةً. وكانت آخر حفلات نانسي عجرم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال عيد الأضحى الماضي، حيث شهِد حضوراً جماهيرياً كبيراً.



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