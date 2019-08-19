شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين النجيلى تسجل أغنية جديدة بعنوان "كبريائنا" بتوقيع مو الشاعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الموزع الموسيقى مو الشاعر مع المطربة الشابة صابرين النجيلي بأغنية سينجل جديدة بعنوان "كبريائنا"، وهى من كلماتها وألحانها، وهندسة صوت ماهر صلاح، ومن المقرر أن يتم طرحها في الأيام المقبلة.

وقال موزع الأغنية مو الشاعر، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون لمرة الثانية مع صابرين فى الأغنية، موضحاً أن الأغنية جديدة ومختلفة عن أعمال صابرين الغنائية التى قدمتها من قبل، مشيراً إلى أن صابرين مطربة شاملة تستطيع غناء جميع أشكال وألوان الأغنية ولديها قدرة كبير فى اختيار ما يناسبها حتى يليق على صوتها.

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يذكر أن آخر أعمال صابرين النجيلى أغنية "عارفة بعمل إيه"،وهى وهى من كلمات وألحان صابرين النجيلي، توزيع وميكس وماستر مو الشاعر، هندسة صوتية وتسجيل ماهر صلاح، جيتار باسم سعيد.