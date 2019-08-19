شاهد.. سما المصري بإطلالة جريئة في برج ايفل!

كتب امير فتحي في الاثنين 19 أغسطس 2019 02:51 صباحاً - نشرت الفنانة سما المصري مقطع فيديو جديد لها، يرصد رحلتها فى العاصمة الفرنسية باريس، وبالتحديد أثناء زيارتها لبرج ايفل.
وظهرت سما المصري فى الفيديو، وهي ترتدي ملابس ضيقة جريئة، وظهرت وهي تسير فى شوارع باريس، حتى وصلت إلأى برج ايفل، والتقطت سما المصري عدد من الصور مع عدد من المصريين هناك، كما أخذت جولة فى كافة أرجاء برج ايفل.
وقالت سما المصري فى الفيديو الذي وثق رحلتها لبرج ايفل في العاصمة الفرنسية باريس: “فيه ناس مستغربة شكلي بيقولوا عربية ومرة اجنبية بس انا مصرية و أعتز بمصريتي جدا”.
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