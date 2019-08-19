قلوب الخنازير قد تكون جاهزة للزراعة في أجساد البشر خلال 3 سنوات!

كتب امير فتحي في الاثنين 19 أغسطس 2019 02:51 صباحاً - كشف الجراح البريطاني تيرينس إنجليك عن إمكانية تكييف قلوب الخنازير للاستخدام البشري في غضون 3 سنوات.

وبحسب حصف بريطانية فأن الجراح الكبير أجرى العملية المستنسخة على 5 خنازير تدعي نويلو، أنجيل، ستار، جوي وماري، ويعتقد أنها الأولى من نوعها في العالم لعلوم زرع الأعضاء.

وأوضح العالم أن قلوب الخنازير يمكن تكييفها وزرعها في البشر في غضون ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن هذا التقدم يمكن أن يقلل بشكل كبير من قوائم زرع الأعضاء ويساعد الآلاف من المرضى.

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ويعتقد السير تيرينس، أن عملية زرع الأعضاء عبارة عن عملية تقاسم الأنسجة والخلايا بين الأنواع والتي يمكنها أن تعمل لصالح الخنازير والبشر، مشيرًا إلى أنه إذا كانت نتيجة زرع الأعضاء في الجسم مرضية مع الكلى الخاصة بالخنازير للبشر، فمن المحتمل أن تستخدم القلوب مع تأثيرات جيدة على البشر في غضون بضع سنوات قليلة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستخدم فيه الباحثون تقنيات متطورة لتحرير الجينات وتعديل الأعضاء قبل الزرع لتقليل خطر رفض جسم المتبرع لها، ورغبة في أن يصبحوا أول من يزرع الأعضاء بنجاح من الخنزير إلى الإنسان.

جدير بالذكر أنه تم اختبار أعضاء الخنازير على القرود، لكن أمام العلماء طريق طويل قبل أن تنتهي هذه الأعضاء في جسم الإنسان.