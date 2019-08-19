أمل حجازي في مرمى الانتقادات بعد نشرها فيديو من طواف الوداع.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة اللبنانية أمل حجازي متابعيها، وشاركتهم بمقطع فيديو خاص، وذلك خلال تأديتها الركن الأخير من مناسك الحج، وهو طواف الوداع.

حجازي ظهرت في الفيديو تغطي وجهها مع إحدى صديقاتها خلال طوافهما الكعبة ضمن حشد الحجيج، معلقه عليه: «طواف الوداع»، وفي الوقت الذي تمنى جانب من متابعيها للفنانة حج مقبول وذنب مغفور، تعرضت أمل لهجوم الجانب الأكبر من الفانز.

أغلب متابعي أمل انتقدوا انشغالها بالتصوير في هذه اللحظة المقدسة، والتي يتمناها الكثيرون، وفضلوا لو كان كل تركيزها خلال الطواف بالدعاء، في الوقت الذي لفت بعضهم إلى أنها كانت تسير ضمن مجموعة من الشيعة، رغم كونها سُنية.

Advertisements

من ناحية أخرى، طرحت أمل منذ عودتها للفن في اعقاب اعلان اعتزالها الغناء العاطفي، أنشودتين بمناسبة المولد النبوي، “السلام عليك ياسيد الخلق” عام 2017، و”يوم مولدك محمد …طلع البدر علينا” والتي وتعاونت فيها المؤلف مصطفى حسن، الحان مصطفى شكري وتوزيع موسيقي حسام الصعبي.

في رمضان الماضي، طرحت أمل أنشودة «الله أكبر» من كلمات وموسيقى مصطفى شكري، وتوزيع حسام الصعبي، وذلك بعد أغنية «حجابك تاج» التي حققت نجاحاً كبيراً، وهي من كلمات الشاعرة سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع حسام صعبي، والكليب من إخراج محمد دايخ.