صديق زكي فطين عبدالوهاب يستغيث للتكفل بعلاجه وشقيقه يوجه له ردا قاسيا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار صديق للفنان والمخرج زكي فطين عبدالوهاب، حالة جدل واسعة حول وضعه الصحي بعد الكشف عن إصابته بمرض سرطان الرئة.

و نشر استغاثة عاجلة طالب فيها نقابة المهن التمثيلية ونجوم الفن بتقديم الدعم النفسي والمالي للفنان حتى يتمكن من مواجهة المرض اللعين قائلا في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”:

الفنان القدير زكى فطين عبد الوهاب الانسان الذى أمتعنا بفن راقى وهادف.. ابن المخرج المبدع فطين عبدالوهاب والفنانة الراحلة ليلى مراد فهى أسرة فنية راقية أثرت فى وجدان شعب بأكمله.. الأستاذ زكى واجه مرض شرس بكل شجاعه وكما نعرف أن مرض السرطان يحتاج علاج مستمر للسيطرة عليه وهذا يتطلب أن تكون هناك مساهمة جادة من الجميع بداية من النقابة للوقوف بجانب ابن من أبنائها وعلماء علاج هذا المرض لمعرفة إلى أي مستوى تمكن من الجسد.

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وأضاف: وأخيرا إلى الزملاء الفنانين ليقوموا بدور فعال تجاه زميل معروف عنه عزة النفس علمت أخيرًا أنه اضطر لبيع سيارته لمواجهة هذه الظروف الصعبة وأوجه الرسالة أيضا لكل محبى الفنان الجميل للدعاء له بتمام الشفاء من هذا المرض اللعين.

وعلى الفور تدخل أشرف أباظة، شقيق زكي فطين من الأم موضحا حقيقة الموقف بقوله: اولا شكرًا لشعورك النبيل ولكن كان يجب عليك تحري الدقه في معلوماتك اولا اخي زكي لم يبيع سيارته لمواجهه مصاريف العلاج ولكن لأسباب اخري لا يهمك ان تعرفها ثانيا من أكبر مسؤول في الدوله الي اصغر مسؤول متكفلين بمصاريف علاجه وعلي رأسهم الفنانه القديرة ناديه لطفي معنويا والرجل الشهم د. أشرف زكي والنقابه ولا انسي الفنان الشهم سامح الصريطي، أرجو مستقبلا أن تراعي الدقه فيما تكتب وليس كتابات من الخيال.

ونشر الفنان أشرف زكي بيان، رد فيه على هذه الأخبار مؤكدًا أن الفنان زكي فطين عبدالوهاب بصحة جيدة ولا صحة لهذه الأخبار المتداولة عنه.