أحمد الفيشاوي مع زوجته في أحدث ظهور بعد الحكم بحبسه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة حديثة له برفقة زوجته ندى الكامل، من داخل الطائرة.

وعلق على الصورة قائلا: “في طريقي إلى القاهرة، أعدكم بالعمل بجدية أكثر عشر مرات للحفاظ على تراث والدي، أشعر بالقوة بمساندة زوجتي لي”.

وأثارت صورة زوجته العديد من الانتقادات وذلك لظهورها بملامح متغيرة بسبب عدم وضع أي مساحيق تجميلية على وجهها.

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كما نشر صورة له أخرى مع الفنانة غادة عبدالرازق، والتي تصادف وجودها معه في نفس الطائرة.

وكان من اللافت أن الفنانة غادة عبدالرازق، ظهرت هي الأخرى بدون وضع أي مساحيق تجميلية على وجهها.ص

صورة أحمد الفيشاوي وزوجته حصدت على العديد من تعليقات جمهوره والتي أكدت على تجاوزه أزمة رحيل والده الفنان فاروق الفيشاوي، والذي رحل عن عالمنا يوم 25 يوليو، بعد صراع مع المرض.

من ناحية أخرى، قضت محكمة أسرة الخليفة بحبس الفنان لمدة شهر، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته “لينا” من طليقته “هند الحناوي” فى الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019 أسرة الخليفة