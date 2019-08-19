سرقة فيلا الإعلامية إيمان الحصري

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغاً من الإعلامية المصرية إيمان الحصري يفيد بتعرض الفيلا الخاصة بها للسرقة، حيث اكتشفت سرقة مبلغ 10 آلاف جنيه، وهاتف محمول من الفيلا.
الإعلامية المصرية قالت في البلاغ إنها اكتشفت سرقة مبلغ 10 آلاف جنيه وهاتف محمول، عقب عودتها من إجازتها بالساحل الشمالي، متهمة خادمتها الفلبينية بالوقوف وراء حادث السرقة بقولها “رجعت البيت ملقتهاش”.
وعلى الفور انتقلت قوة بقيادة المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر إلى فيلا إيمان، وتبين بالمعاينة عدم وجود آثار كسر في المنافذ (أبواب - نوافذ)، واختفاء الخادمة.
وبدأت مباحث الجيزة في إجراء تحرياتها، وقد كشفت التحريات الأولية أن خادمة تحمل جنسية دولة إفريقية وراء ارتكاب الواقعة، بتحريض من عامل.
رجال المباحث تمكنوا من ضبط المشتبه بهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وانتقل فريق من النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحت إشراف مدحت مكي المحامي العام لنيابات أكتوبر وزايد لمعاينة موقع السرقة.
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