رامي صبري يحيي حفل غنائي في الساحل الشمالي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم والمطرب المصري رامي صبري، لإحياء حفل غنائي ضخم في الساحل الشمالي يوم 29 أغسطس الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

ومن المقرر أن يقدم «رامي» خلال الحفل باقة من أغانيه التي تلاقي تفاعلًا من كل محبيه، مثل: بحس بيه، الراجل، سكت ليه”، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد “فارق معاك”، والحفل من تنظيم وليد منصور.

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وكان النجم المصري قد طرح مؤخرًا ألبوم “فارق معاك” وضم 12 أغنية، من إنتاج “نجوم ريكوردز”، وهي: “بتاع بنات”، و”أنا بابا”، و”حاول تنساني”، و”قولت اللي عندي”، و”هو في كده”، و”بقابل ناس”، و”انا بعترفلك”، و”صعبان عليا”، و”وعجبي”، و”حكاية حبنا”، و”بتهتمي”، و”فارق معاك”.

وعلى جانب أخر، أحيا الفنان المصري رامي صبري، مؤخرا، حفلا ضخما لعيد الأضحى داخل بورتو سعيد بحضور أكثر من ٢٠ آلف من محبيه من أبناء بورسعيد والمحافظات المحيطة ممن توافدوا منذ عصر اليوم لمشاركته الاحتفال.

وشهد الحفل تكدس مروري علي الطريق الساحلي الدولي ويعد أولى سلسلة الحفلات الصيفية لبورتو سعيد والتي من المقرر أن يشارك في إحيائها كبار النجوم، وحضر رامي بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون وكان في استقبالهما منظم الحفل المنتج وليد منصور .