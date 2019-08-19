براعم هوليوود.. 6 أطفال بلغوا النجومية العالمية بالسينما

تتسم عملية اختيار الممثلين المناسبين بالدقة؛ لكونها العامل الأساسي في نجاح العمل الفني من عدمه، خصوصاً إذا تعلّق الأمر بالبراعم.

في هذا الإطار استعرضت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أبرز الممثلين الأطفال الذين تركوا بصمةً في هوليوود، عبر التقرير التالي:





1- كريستينا ريتشي

بعد مرور 27 عاماً على فيلم "The Addams Family" (عائلة آدامز)، تحوّل أداء كريستينا ريتشي من مجرد شخصية خيالية إلى مزاج عام يمكن للجميع تفهّمه، فرغم صغر سنها في ذلك الوقت إلاّ أنها تفوّقت على زملائها الممثلين المخضرمين، وحققت شعبية واسعة وجماهيرية كبيرة.

تؤدي ريتشي في هذا الفيلم دور ابنة متشائمة لوالدين يمتلكان قوى سحرية خارقة.





Advertisements

2- ماكولي كولكين

شخصية "كيفن" التي قدّمها ماكولي كولكين، مثّلت اختباراً حقيقياً لبراعته وموهبته، وقد اجتازه بمنتهى السهولة رغم صغره سنه.

ولا تزال شخصية "كيفن" الطفل الذي تركته عائلته في الإجازة بمفرده، وذهبت في رحلة إلى باريس، حية في قلوب المشاهدين من كافة أنحاء العالم، إذ يٌعتبر فيلم "Home Alone" من أفلام الأعياد والعطلات المميزة.





3- أبيجيل برسلين

أصبحت الممثلة الأمريكية أبيجيل برسلين واحدة من أصغر الممثلات اللاتي تلقين ترشيحاً لجائزة الأوسكار في تاريخ هوليوود، بفضل دورها في فيلم "Little Miss Sunshine" (ليتل ميس سانشاين).

لعبت برسلين دور "أوليف هوفر"، وهي فتاة صغيرة تطمح إلى المشاركة ضمن منافسة ملكة جمال سانشاين، ومن أجل تحقيق حلمها تخوض مع أسرتها المفككة رحلة العمر.





4- إزابيل فورمن

براءة الأطفال تحول دون تقديم الصغار أدوار رعب ناجحة، لكنّ أشهر أفلام الرعب عادة ما تتضمن أطفالاً نتيجةَ قدرتهم الفذة على إثارة القشعريرة لدى المشاهدين.

وفي هذا السياق، تميّزت الممثلة الأمريكية إيزابيل فورمن بدورها في فيلم "Orphan" (يتيم)، واستطاعت إثارة الرعب بوجهها الملائكي الذي ينقلب في لحظة إلى ملامح القسوة الشديدة والرغبة الجامحة في تدمير حياة أسرة تبنّتها.





5- يعقوب تريمبلاي

6- هالي جويل أوزمنت

قدّم يعقوب تريمبلاي دوراً يستحق الأوسكار بكل جدارة في فيلم "Room" (الغرفة) بصحبة الممثلة الأمريكية بري لارسون، التي عرفناها في دور "كابتن مارفل".أدى تريمبلاي دور طفل صغير وُلِد محتجزاً في غرفة ضيقة، لأم اختُطِفت في سن صغيرة وعاشت في الأسر سنوات طويلة حتى أنجبت من مختطفها.

بعد مرور أكثر من عقد يظل فيلم "Sixth Sense" (الحاسة السادسة)، للمخرج إم نايت شيمالان، من أنجح أفلام الرعب في التاريخ، بفضل نهايته المفاجئة وأداء الطفل - في ذلك الوقت - هالي جويل أوزمنت.

لعب هالي دورا صغيرا قادرا على رؤية الموتى، ويُعالج نفسياً على يد الطبيب بروس ويليس.

