دموع النجوم.. لحظات مؤثرة بمهرجان المسرح القومي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وسط أجواء مليئة بالبهجة والتأثر انطلقت فعاليات الدورة الـ12 من المهرجان القومي للمسرح، السبت، وانتشرت فى ساحة الأوبرا المصرية عروض خيال الظل والأراجواز، لكنها لم تمنع نجوماً من البكاء على خشبة الركح، إثر استحضارهم لحظات فارقة.

وتعاطف ضيوف المهرجان مع الفنان الكبير توفيق عبدالحميد لحظة تكريمه، خصوصاً بعد الكلمة المؤثرة التى ألقاها رئيس المهرجان الفنان أحمد عبدالعزيز، والتي أشاد خلالها بمشوار الفنان وعطائه الغزير.

عجز توفيق عبدالحميد عن الكلام، وغلبته الدموع المنهمرة، ما جعل الجمهور يهتف باسمه مراراً.

والمشهد المؤثر أيضاً فى افتتاح الدورة الـ12 من مهرجان المسرح القومي، هو ظهور الفنانة المعتزلة سمية الألفي باللون الأسود، وحرصها على حضور تكريم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والد نجليْها (أحمد وعمر).

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لم تتمالك الألفي طليقة الفنان الراحل نفسها لحظة صعود ابنها عمر لتسلُّم درع تكريم والده فاروق الفيشاوي، ودخلت في موجة من البكاء، الأمر الذي أثّر في قلوب الحاضرين.



