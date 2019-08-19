شكرا لقرائتكم خبر عن بـ"كلبه بلوظة".. شاهد كيف داعب محمد إمام جمهوره؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب النجم محمد إمام جمهوره، وكشف عن صورة "بلوظة" وهو كلب صغير يقوم بتربيته فى منزله، وظهر إمام فى حديقة منزله وهو يلعب مع "بلوظة" معبرا عن سعادته به، ويستمر إمام فى مداعبة الجمهور ، حيث يكشف عن صور ألعاب ابنته خديجة، التي رزق بها الفترة الماضية.

وفى سياق أخر، يستأنف النجم محمد إمام تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد" مطلع الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد توقف التصوير لقضاء أجازة العيد، ومن المقرر أن يعرض الفيلم فى أجازة نصف العام المقبلة 2020، وتبحث "سينرجى فيلمز" المنتجة للعمل عن دولة أوروبية لتصوير المشاهد الخارجية، عقب استبعاد دولة "تايلاند" من التصوير. Advertisements

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.