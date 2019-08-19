شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح أغنية مش شرط.. أحمد كامل وأدهم سليمان يحييان حفلا فى الأسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب أحمد كامل للمشاركة فى إحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم الصيف 2019، بمشاركة المطرب أدهم سليمان، يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر في إحدى الفنادق بمحافظة الإسكندرية.

ويعد أحمد كامل من أكثر المطرين الشباب فى مجال المزيكا البديلة بمصر تحقيقًا لمشاهدات عالية لأعماله الغنائية، وعرف بلقب "ابن الليل" نظرًا لأغنيته الشهيرة "يا ليل" التى ظهرت العام الماضى وكسرت مشاهداتها حاجز الـ12 مليون، وحقق انتشارًا واسع المدى مؤخرًا بأحدث أغنياته "مبقتش أخاف من الليل"، والتى تربعت على عرش تريندات اليوتيوب على مدار أسبوع، وتجاوزت مشاهداتها حاجز الـ 14 مليون مشاهدة.

يذكر أن أحمد كامل طرح مؤخراً أغنية "مش شرط" التى كتب كلماتها ولحنها التى ظهرت فى صدارة تريند يوتيوب طوال الأيام الماضية منذ طرحها.

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