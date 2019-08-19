شكرا لقرائتكم خبر عن ألف ليلة وليلة.. مي فاروق تختتم أول ليالى مهرجان القلعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "حبيبي الليل وسماه ونجومه وقمره وسهره وإنت وأنا، يا حبيبي أنا يا حياتي أنا كلنا في الحب سوا".. بهذه الكلمات من رائعة كوكب الشرق، استهلت المطربة مي فاروق أول إطلالاتها الغنائية بمهرحان القلعة الموسيقي.
وصلة غنائية من الطرب الأصيل سافرت بها مي لأيام الزمن الجميل، بمقتطفات من روائع أم كلثوم وكلاسيكيات الغناء مع مزجها بأغانيها الخاصة، استمرت قرابة الساعة وربع من الزمن، وضعت بها بصمتها الغنائية في ختام فعاليات أول أيام ليالي القلعة الموسيقية.
وأسدلت مي ستار حفل افتتاح المهرجان العريق الذي عاد هذا العام بنسخته الثامنة والعشرين، محتضنا في جعبته أكثر من أربعين حفلة جماهيرية على مدار أسبوعين، واستلمت راية الغناء من افتتاح السهرة على طريقة الفرقة العالمية كايرو ستيبس.
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