شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى بإطلالة جريئة مع أحمد رزق فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص دائما الفنانة الشابة منة فضالى على مشاركة متابعيها ومحبيها على السوشيال ميديا يوميا أحدث إطلالاتها الصيفية، سواء منفردة أو مع أصدقائها من الوسط الفنى وخارجه.

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وشاركت منة جمهورها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صور جديدة بصحبة أصدقائها من الوسط الفنى على رأسهم الفنان أحمد رزق، والفنانة لقاء سويدان، وعزة مجاهد ابنة الفنانة فيفى عبده، وذلك فى إحدى السهرات بالساحل الشمالى.

وظهرت فضالى بإطلالة جريئة، حيث ارتدت هوت شورت جينز، وهاف ستومك باللون الأسود، وتفاعل العديد من المتابعين مع الصور، التى تخطت 8 آلاف تسجيل إعجاب، حيث أثنى العديد على إطلالتها، مشيدين برشاقتها، وظهورها المميز، فى حين انتقد البعض جرأة ملابسها.