شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان أسود قصير لامع.. شاهد بوسى فى أحدث إطلالاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت المطربة بوسى على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها بفستان أسود قصير.

وظهرت بوسى بالفستان الأسود مغلق من الأعلى وكأنها ترتدى قميصا، وأبرزت ساقيها بالكامل، مرتدية شرابا أسود شفاف وحذاء أسود لامع.

واعتمدت بوسى على مكياج هادئ وتسريحة شعر بسيطة، بالإضافة إلى رشاقتها، حيث إنها تهتم دائما بأداء التمارين الرياضية للحصول على هذا القوام المتناسق.

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جدير بالذكر أن المطربة بوسى تعيش تلك الفترة حالة من الانتعاش الفنى، حيث إنها تحيى مجموعة من الحفلات الصيفية بالساحل الشمالى.