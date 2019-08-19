شكرا لقرائتكم خبر عن "مفيش موسم ثالث"..الاكتفاء بموسمين فقط من مسلسل "Instinct"..أعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون علي مسلسل " Instinct " الاكتفاء بالموسم الثاني للعمل والذي سيتنهي في 25 أغسطس الجاري، و لن يتم تقديم موسم ثالث للعمل وهو الخبر الذي ازعج قطاع كبيرمن متابعيه، والخبرالذي تم تداوله بكثافة عبر المواقع الفنية المختلفة وأبرزها " فارايتي " .

مسلسل " Instinct " شارك في بطولته عدد من النجوم العالمين، من أبرزهم آلان كامينج و بوجانا نوفاكوفيتش و دانيال إنجز و شارون ليال و اندرو بولد و غيرهم، والعمل يعرض على شبكة قنوات "سى بى إس" التليفزيونية .