ليالي الصيفية| نسرين طافش في جنوب سيناء وهنادي مهنا أمام كاتدرائية ميلانو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات داخل وخارج مصر.

"الخليج 365" يرصد في التقرير التالي، صور النجوم من رحلاتهم الصيفية:

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورًا من إجازتها الصيفية، وظهرت في رحلة سفاري بجنوب سيناء.

إنجي شرف

نشرت الفنانة إنجي شرف صورتين على الشاطئ من إجازتها الصيفية، في إحدى قرى الساحل الشمالي.

جميلة عوض

نشرت الفنانة الشابة جميلة عوض، عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورة لها من إجازتها الصيفية، ونالت إعجاب محبيها ومتابعيها.

دانا حمدان

نشرت الفنانة الأردنية دانا حمدان صورة لها عبر حسابها في "انستجرام" ظهرت خلالها على شاطئ البحر.

هنادي مهنا

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نشرت الفنانة الشابة هنادي مهنا، صورة لها من إجازتها الصيفية، أمام كاتدرائية ميلانو في إيطاليا.

عائشة عثمان

نشرت الإعلامية التونسية عائشة عثمان، صورة لها من إجازتها الصيفية، ظهرت فيها على شاطئ البحر بمدينة سانت تروبيز الفرنسية.

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي، صورة من إجازتها الصيفية، التي تقضيها في إحدى المدن الساحلية.

رانيا ياسين

نشرت الفنانة رانيا ياسين، مجموعة صور لها برفقة زوجها الفنان محمد رياض من إجازتهما الصيفية.

نيشان

نشر الإعلامي اللبناني نيشان، صورة له من إجازته التي يقضيها في موناكو الفرنسية.

رانيا ملاح

نشرت الفنانة السورية رانيا الملاح، صورة لها وهي تجلس أمام البحر، من إجازتها التي تقضيها في إحدى المدن الساحلية.