محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
افتتح المطرب محمد الحلو والمطربة نادية مصطفى، مساء أمس الأحد، أولى ليالي مهرجان القلعة الموسيقي الدولي، على مسرح المحكى بقلعة صلاح الدين الأيوبي.
وقدمت فرقة "براس ساوند" عددًا من المقطوعات الموسيقية، قبل انطلاق الحفل.
وبدأت فعاليات النسخة 28 من المهرجان، الذي يعود هذا العام بوجبة غنائية دسمة، من خلال أكثر من 40 حفلة على مدار أسبوعين، تضم نخبة من نجوم الطرب والموسيقى.
وتقام فعاليات المهرجان داخل قلعة صلاح الدين، وتستمر لمدة 15 يومًا يقام خلالها 42 حفلاً.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الحلو ونادية مصطفى يفتتحان أولى ليالي مهرجان القلعة الموسيقى الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.