محمد الحلو ونادية مصطفى يفتتحان أولى ليالي مهرجان القلعة الموسيقى الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

افتتح المطرب محمد الحلو والمطربة نادية مصطفى، مساء أمس الأحد، أولى ليالي مهرجان القلعة الموسيقي الدولي، على مسرح المحكى بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وقدمت فرقة "براس ساوند" عددًا من المقطوعات الموسيقية، قبل انطلاق الحفل.

وبدأت فعاليات النسخة 28 من المهرجان، الذي يعود هذا العام بوجبة غنائية دسمة، من خلال أكثر من 40 حفلة على مدار أسبوعين، تضم نخبة من نجوم الطرب والموسيقى.

وتقام فعاليات المهرجان داخل قلعة صلاح الدين، وتستمر لمدة 15 يومًا يقام خلالها 42 حفلاً.