عفوية أمينة خليل وتامر هاشم وكاجوال راغب علامة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يستعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

علا الفارس

نشرت المذيعة علا الفارس صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية أنيقة.

نشوى مصطفى

نشرت الفنانة نشوى مصطفى صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها رفقة الفنانة ماجدة زكي.

مكسيم خليل

نشر الفنان مكسيم خليل صورة له ، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة كاجوال على طريقة "سيلفي".

راغب علامة

نشر المطرب اللبناني راغب علامة صورة، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة كاجوال مرتديًا نظارة شمس.

رندا البحيري

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نشرت الفنانة رندا البحيري صورة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تامر هاشم

نشرالفنان تامر هاشم صورة، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهر فيها في لقطة عفوية جمعته بالفنانة أمينة خليل.

رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

روجينا

نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، نالت إعجاب الجمهور.

دانيلا رحمي

نشرت الفنانة دانيلا رحمي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، من كواليس تصوير أحد أعمالها.

نوال الزغبي

نشرت المطربة نوال الزغبي صورة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة أثناء إحيائها إحدى الحفلات.​