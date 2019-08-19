ريهام حجاج تتبرع بعلاج عدد من الأطفال المرضى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أعلنت الفنانة ريهام حجاج عن استعدادها لعلاج عدد من مرضى الأطفال غير القادرين أهاليهم على علاجهم.
كتبت ريهام، عبر حسابها على "إنستجرام": "اللي عنده لقدر الله طفل مريض ومش قادر على علاجه يكتب باختصار الحالة والمبلغ المطلوب في تعليق، هيتم اختيار عشوائي لعدد من الحالات وهبعتلهم رسالة للتواصل معاهم، ربنا يشفى كل أطفالنا يا رب".
وأضافت: "في ناس بعتتلي رسايل إنها مش عايزة تكتب تعليق.. اللي مش عايز يكتب تعليق، يبعت رسالة وأنا هقراها".
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