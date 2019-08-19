الملكة إليزابيث تمنع ميغان ماركل من زيارتها ..لهذا السبب !

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أغسطس 2019 01:37 صباحاً - منعت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية Queen Elizabeth زوجة حفيدها الأمير هاري Prince Harry ، دوقة ساسكس ،ميغان ماركل Meghan Markel من زيارتها وهي ترتدي جينز ممزق.

وبحسب مصدرٍ في العائلة الملكية، يرتبط الحظر بالزيارة القريبة للأمير هاري وزوجته إلى قلعة بالمورال في اسكتلندا وهي قلعة الملوك والملكات البريطانيين، التي يقضون عطلتهم الصيفية فيها، وتقيم الملكة هناك حاليًا، بحسبب صحيفة "ذي سان".

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وقال المصدر: الملكة لا تحب ارتداء الملابس على الطريقة الأمريكية بما في ذلك الجينز الممزق وأحذية الإسفين التي تكرهها بشدة.

وكانت دوقة ساسكس خرقت في شهر يوليو/تموز الماضي البروتوكول مرة أخرى من خلال الظهور في بطولة ويمبلدون للتنس في الجينز الضيق، رغم وجود قواعد خاصة للزي. ومع ذلك، تجاهلت الدوقة القواعد، وكان منظمو البطولة غير راضين عن تصرفها ووصفوها بأنها كابوس.