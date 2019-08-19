هل ديبيكا باديكون حامل ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أغسطس 2019 01:37 صباحاً - يبدو ان شائعات حمل نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون Deepika Padukone التي تلاحقها منذ زواجها بالنجم رانفير سينج Ranveer Singh ستصيب هذه المرة .



إذ استطاعت النجمة إشعال مواقع التواصل الاجتماعي بالتكهنات حول حملها بسبب منشور على انستقرام على حساب زوجها حي ثخاطبته بكلمة " بابا" .

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كانت هناك شائعات عن حمل ديبيكا بعد ظهورها في مهرجان كان السينمائي في وقت سابق من هذا العام أيضا، حيث أثارت صورتها الكثير من التساؤلات بسبب إطلالتها التي اظهرت بطنها المنفوخ، وبمجرد نشرها تساءل المعجبون عما إذا كانت حاملًا، وتتوقع طفلها الأول، لكن يبدو أن زاوية الكاميرا لعبت دوراً في إثارة تلك الشائعات.

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هل ديبيكا حامل ؟





وأثارت العبارة تكهنات المتابعين الذين توقعوا أن الكلمة ليست عرضية بل تخفي إعلاناً ضمنياص بان النجمين ينتظران طفلهما الأول .



وكتبت ديبيكا “مرحبا يا دادي”، بعد انضمامها إلى جلسة إنستا على صفحة رانفير، ونشرت التعليق مع رمز تعبيري عن رضيع ورموز تعبيرية للقلب، وأجاب رانفيير قائلاً “هاي بيبي”.

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وازدادت الشكوك عندما أضاف الممثل أرجون كابور، عبارة “بابا بابا سوف اعطيك واحد”، مما فسره الكثيرون أن تعليق أرجون دليل على أن ديبيكا ورانفير يتوقعون طفل.



وكان سبق للنجمة ان علقت على موضوع الامومة في إحدى مقابلاتها قائلة : “سيحدث ذلك عندما يحدث ذلك، مؤكدة أن الأمومة تتفوق على الزواج”.