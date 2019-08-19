بالصور.. تفاصيل انطلاق مهرجان القلعة في دورته الـ 28

شهدت الليلة انطلاق فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والذي تضم فعالياته 42 حفلاً متنوعاً تقام بثلاثة مسارح مختلفة داخل القلعة.

وبدأ المهرجان فرقة براس سوند، والتيقدمت باقة مختارة من أجمل موسيقى العف الغربي، وذلك وسط حضور ضخم من الجمهور، وعامة الشعب.

ثم قدم الباند المصري الألماني كايرو ستيبس بمشاركة مؤسسه الموسيقار باسم درويش وقيادة المايسترو وعازف البيانو سبستيان موللر، مجموعة من أعماله الخاصة التي تمزج بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز ،

واختتمت حفل الافتتاح المطربة مي فاروق بباقة مختارة من عيون الطرب العربي التي اشتهرت بأدائها.

وكرمت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي

صابر، 10 شخصيات ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى وهم المطربون علي الحجار ، محمد الحلو ، نادية مصطفي ، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي ، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ، الباليرينا سحر حلمي ، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، عبده أبو المجد أحد مؤسسي المهرجان ، محمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية وعبد الحكيم تقي الدين المدير الإدارى لفرقة باليه أوبرا القاهرة.

يذكر أن الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء تتواصل

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على مدار 15 يوماً متصلة حتى الأحد الأول من سبتمبر ويحييها كوكبة من النجوم هم: "محمد الحلو، محمد محسن، مروة ناجي، علي الحجار، هاني شاكر، أحمد جمال، هشام عباس، محمد عدوية، مجد القاسم، مدحت صالح، غالية بن علي، تانيا قسيس، دينا الوديدي، الموسيقار عمر خيرت، هشام خرما، باند مسار إجباري، ياسر سليمان، فرقة أوبرا القاهرة، كايرو باند بقيادة سما سليمان ، الشيخ ياسين التهامي، فريق على مر الأجيال، أوركسترا النور والامل، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز ، محمد حسن، فرقة توناكى (ناميبيا )، فرقة ايقاعات غينيا، فرقة رضا للفنون الشعبية، ويف جاز باند، سداسي شرارة، عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، بغدادي بيج باند، المطربة زيزي عادل، منى بوركهارد، فرقة سوهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة إلى جانب فرق من دول الهند ، الصين، و فنزويلا، و الجزائر".