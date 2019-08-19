بالصور.. تفاصيل انطلاق مهرجان القلعة في دورته الـ 28

شهدت الليلة انطلاق فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والذي تضم فعالياته 42 حفلاً متنوعاً تقام بثلاثة مسارح مختلفة داخل القلعة.
وبدأ المهرجان فرقة براس سوند، والتيقدمت باقة مختارة من أجمل موسيقى العف الغربي، وذلك وسط حضور ضخم من الجمهور، وعامة الشعب.
ثم قدم الباند المصري الألماني كايرو ستيبس بمشاركة مؤسسه الموسيقار باسم درويش وقيادة المايسترو وعازف البيانو سبستيان موللر، مجموعة من أعماله الخاصة التي تمزج بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز ،
واختتمت حفل الافتتاح المطربة مي فاروق بباقة مختارة من عيون الطرب العربي التي اشتهرت بأدائها.
وكرمت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا الدكتور مجديصابر، 10 شخصيات ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى وهم المطربون علي الحجار ، محمد الحلو ، نادية مصطفي ، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي ، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ، الباليرينا سحر حلمي ، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، عبده أبو المجد أحد مؤسسي المهرجان ، محمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية وعبد الحكيم تقي الدين المدير الإدارى لفرقة باليه أوبرا القاهرة.
يذكر أن الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء تتواصل
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