كشفت الفنانة الشابة رنا خليل عن انتهائها من تصوير كافة مشاهدها ضمن أحداث الفيلم العالمي "Black Adam's"، الذي تشارك في بطولته مع النجم العالمي Dwayne Johnson أحد أعلى النجوم أجراً في هوليوود.
بمدينة فاس المغربية، وذلك بعد أن عقدنا مع أسرة الفيلم ورشة عمل قبل التصوير، الذي استمر هناك قرابة الأسبوع.
وقالت رنا: بدأت قبل عام ونصف تقريباً في تصوير الفيلم
لأفلام حقيقية، يقوم ببطولتها أشخاص طبيعيين وليس كارتون.
وأضافت: تعتمد فكرة الفيلم على تحويل قصص الكرتون مثل "سبايدر مان" و"بات مان" وغيرها
وأوضحت رنا خليل أنها تجسد خلال أحداث الفيلم شخصية "ياسمين" شقيقة البطل "آدم"، والتي تدفعه لفعل الخير، وتعتبر رمانة الميزان في علاقته بكل من حوله.
وكانت صفحة Imdb المتخصصة في السينما العالمية قد نشرت تفاصيل الفيلم الجديد "Black Adam's"، موضحة أسماء أبطاله Dwayne Johnson والممثلة المصرية رنا خليل.
كانت هذه تفاصيل خبر رنا خليل تبدأ أولى خطواتها للعالمية بفيلم "Black Adam's" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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